El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 2 de agosto de 2026

Mujer con abanico por las altas temperaturas - EUROPA PRESS
MÉRIDA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 2 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos con nubes altas, y temperaturas en ligero o moderado descenso, que será más acusado en las máximas de la mitad sur.
Así, los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 17 grados de mínima y 35 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 19 y 25 grados.
Los vientos soplarán de componente oeste, de carácter flojo o moderado.