El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 2 de agosto de 2026

Mujer con abanico por las altas temperaturas
Mujer con abanico por las altas temperaturas - EUROPA PRESS
Europa Press Extremadura
Publicado: domingo, 2 agosto 2026 5:31
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   MÉRIDA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 2 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos con nubes altas, y temperaturas en ligero o moderado descenso, que será más acusado en las máximas de la mitad sur.

    Así, los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 17 grados de mínima y 35 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 19 y 25 grados.

   Los vientos soplarán de componente oeste, de carácter flojo o moderado.

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