El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 9 de agosto de 2026

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este domingo, 9 de agosto, haya cielos poco nubosos o despejados en Extremadura y ningún fenómeno significativo.

Las temperaturas irán en ligero o moderado descenso en la jornada, de manera que en Badajoz los termómetros alcanzarán los 36 grados de máxima y los 19 de mínima, mientras que en la capital cacereña oscilarán entre los 35 y los 20 grados.

En cuanto al viento, este será de componente oeste y soplará flojo con algún intervalo de moderado.