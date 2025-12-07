El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 7 de diciembre de 2025

Archivo - Niebla en el puente Lusitania de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 7, cielos con intervalos de nubes bajas con posibles brumas y bancos de niebla matinales que podrán ser densas y persistentes en la comarca pacense de las Vegas del Guadiana.

Tampoco se descartan algunas precipitaciones débiles en el norte montañoso a lo largo de esta jornada en la cual los cielos tenderán al final del día a poco nubosos.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en ligero descenso y las máximas se mantendrán igual o descenderán sutilmente. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 7 y los 18 grados en Badajoz, así como entre los 7 y los 15 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, los vientos soplarán en la región con predominio del sur y suroeste, flojos en general.