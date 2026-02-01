El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 1 de febrero de 2026

Archivo - Plaza Mayor de Trujillo en un día de lluvia. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 1 de febrero, en Extremadura cielos nubosos o cubiertos con frecuentes lluvias débiles a moderadas que serán más intensas y persistentes en el norte de la región por la noche.

Asimismo, podrán registrarse posibles brumas y bancos de niebla, sobre todo en zonas de sierra.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 11 grados de mínima y 16 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 10 y 13 grados.

Por su parte, el viento soplará del sur y suroeste, flojo aumentando a moderado.