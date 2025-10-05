El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 5 de octubre de 2025

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 5, cielos poco nubosos o despejados.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios en el tercio este y sur, e irán en ascenso en el resto de la región; mientras que las máximas tenderán a bajar.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 14 y los 32 grados en Badajoz, así como entre los 16 y los 29 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán variables o del norte, flojos en general.