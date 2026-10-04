El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 4 de octubre de 2026

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MÉRIDA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 4 de octubre, cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos acompañados de tormentas fuertes que pueden ser localmente fuertes e ir con granizo, principalmente en la segunda mitad del día.

La región permanecerá en alerta amarilla por lluvias y tormentas entre las 15,00 y las 20,00 horas de este domingo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso, de manera que en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 28 y los 17 grados, y en Cáceres, entre los 25 y los 15 grados.

El viento será variable, virando entre componente sur y este, y soplará flojo con intervalos de moderado.