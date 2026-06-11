El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 11 de junio de 2026

Archivo - Un hombre llena una botella de agua de una fuente. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura continuará este jueves, 11 de junio, cielos poco nuboso con nubes altas, y con nubosidad de evolución por la tarde, principalmente en zonas de sierra.

Temperaturas en ascenso, ligero en general, de modo que en Badajoz los termómetros se moverán entre los 20 y los 39 grados, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 21 y los 36 grados.

El viento soplará del norte o noreste, flojo con algún intervalo de moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.