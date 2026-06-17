El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 18 de junio de 2026

Archivo - Reparto de agua para evitar golpes de calor en una imagen de archivo - DYA - Archivo

MÉRIDA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 18 de junio, cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos con nubes de evolución diurna. También se podrían registrar chubascos y tormentas por la tarde, sin descartar que puedan ser localmente fuertes.

Las temperaturas estarán con pocos cambios o las máximas algo más bajas. Así, en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 37 y los 20 grados, mientras que en Cáceres irán desde los 36 hasta los 21 grados.

El viento soplará variable, sin descartar rachas fuertes en zonas de tormenta, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).