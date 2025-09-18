El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 18 de septiembre de 2025

Archivo - Un joven bebe agua de una fuente pública. - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 18 de septiembre, cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos de nubes medias y altas por la tarde, con probabilidad de nubosidad de evolución y sin descartar algún chubasco disperso.

Temperaturas se mantendrán significativamente altas, de modo que oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 38 de máxima en Badajoz, así como entre los 20 y los 37 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos y de dirección variable, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.