El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 18 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 18 de septiembre, cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos de nubes medias y altas por la tarde, con probabilidad de nubosidad de evolución y sin descartar algún chubasco disperso.
Temperaturas se mantendrán significativamente altas, de modo que oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 38 de máxima en Badajoz, así como entre los 20 y los 37 grados en Cáceres.
Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos y de dirección variable, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.