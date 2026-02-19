El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 19 de febrero de 2026

Archivo - Sol y nubes - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 19, intervalos nubosos a poco nubosos, sin descartar alguna precipitación débil dispersa a primeras horas, más probable en el extremo norte.

Asimismo, la cota de nieve se situará a unos 900-1.100 metros, y se acumulará alguna helada débil en las cotas más altas de montaña, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero descenso, localmente moderado en las mínimas, y oscilarán entre los 5 y los 15 grados en Badajoz, así como entre los 5 y los 12 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste y noroeste moderados, sin descartar alguna racha fuerte, y con tendencia a variables flojos al final del día.