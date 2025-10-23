El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 23 de octubre de 2025

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 23, intervalos nubosos, con probabilidad de brumas y nieblas matinales en cotas altas, y con tendencia a cielos poco nubosos en horas centrales.

También se acumularán precipitaciones, débiles y dispersas, más probables en la mitad norte.

En cuanto a las temperaturas, no experimentarán cambios, y oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 27 de máxima en Badajoz, así como entre los 16 y los 25 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente oeste, flojos a moderados, con rachas fuertes, principalmente en el norte, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.