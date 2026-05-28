El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 28 de mayo de 2026

Archivo - Vista de varios chorros de agua de una fuente en Badajoz - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 28 de mayo, cielos poco nubosos o despejados, con algo de nubosidad de evolución por la tarde.

Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso, por lo que los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 18 y los 37 grados y en Cáceres entre los 19 y los 36 grados.

Por su parte, los vientos soplarán flojos variables, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).