El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 28 de mayo de 2026

Archivo - Vista de varios chorros de agua de una fuente en Badajoz
Archivo - Vista de varios chorros de agua de una fuente en Badajoz - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 5:31
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   MÉRIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 28 de mayo, cielos poco nubosos o despejados, con algo de nubosidad de evolución por la tarde.

    Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso, por lo que los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 18 y los 37 grados y en Cáceres entre los 19 y los 36 grados.

   Por su parte, los vientos soplarán flojos variables, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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