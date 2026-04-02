El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 2 de abril de 2026

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MÉRIDA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 2, cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes medias y altas, así como temperaturas sin cambios o en ascenso.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 26 grados de máxima en Badajoz, así como entre los 9 y los 22 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán variables, con tendencia a predominar del norte, flojos con algún intervalo de moderado en el norte, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.