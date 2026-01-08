El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 8 de enero de 2026

Archivo - Cielo nuboso - EUROPA PRESS - Archivo

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 8, cielos nubosos con intervalos de nubes bajas y probables brumas y nieblas matinales, sin descartar algunas precipitaciones débiles al final en el norte.

Asimismo, se acumularán heladas débiles y aisladas, principalmente en zonas de sierra del norte; y los vientos soplarán de suroeste y oeste, de flojos a moderados.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ascenso, más acusado en las mínimas; y oscilarán entre los 2 y los 13 grados en Badajoz, así como entre los 2 y los 9 grados en Cáceres, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.