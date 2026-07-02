El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 2 de julio de 2026

Archivo - Una pareja se abanica en mitad de la calle - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 2 de julio, temperaturas muy altas en Extremadura, con valores que pueden alcanzar los 38 o 40 grados en algunas zonas.

Los cielos estarán poco nubosos con predominio de nubes altas y algunas nubes de evolución diurna en el sur, mientras las temperaturas continuarán sin cambios o en ligero descenso, salvo las mínimas en el sur, que irán en ligero ascenso.

Se prevén además noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados, y viento variable o del noreste, de carácter flojo tendiendo a moderado en la mitad norte.