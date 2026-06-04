El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 4 de junio de 2026

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MÉRIDA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 4, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas mínimas sin cambios o en ligera bajada, y máximas en descenso.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 15 y los 29 grados en Badajoz, así como entre los 14 y los 29 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente oeste, con tendencia a noroeste y norte, flojos con intervalos moderados.