El tiempo en Extremadura hoy jueves, 5 de noviembre de 2026

Archivo - Intervalos de nubes en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 5 de noviembre, cielos poco nubosos, con probabilidad de algunas brumas o bancos de niebla matinales y sin descartar alguna helada débil dispersa en el norte montañoso.

Asimismo, se esperan pocos cambios en las temperaturas, que se moverán entre los 3 grados de mínima y 22 de máxima en Badajoz, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 5 y los 19 grados.

Por su parte, el viento soplará flojo con dirección variable, según la previsión que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.