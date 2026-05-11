El tiempo en Extremadura para hoy, lunes 11 de mayo de 2026

Archivo - Una cigüeña blanca posada en su nido, en un poste, en la comarca de Sarria, a 2 de junio de 2023, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 11 de mayo, cielo nuboso en la parte norte e intervalos nubosos en la mitad sur.

Además, la región registrará lluvias y chubascos, que serán más intensos y frecuentes en el norte montañoso, mientras que hacia el sur serán menos probables.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso; las máximas, en cambio, tenderán a leves aumentos. Los termómetros en Badajoz oscilarán entre los 24 y los 12 grados, y en Cáceres, entre los 21 y los 11 grados.

El viento soplará de componente sur, con tendencia a variable, y tendrá carácter flojo o moderado.