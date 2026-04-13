El tiempo en Extremadura para hoy, lunes 13 de abril de 2026

Archivo - Cielo nublado con una cigüeña blanca posada en su nido, en un poste. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este lunes, 13 de abril, cielos con intervalos nubosos y temperaturas en ligero descenso.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) incluye la probabilidad de precipitaciones débiles en el norte montañoso, que podrán ser de nieve por encima de 1.300 a 1.600 metros.

Las temperaturas seguirán en ligero descenso, de manera que en Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 20º y los 6º y en Cáceres, entre los 17º y los 6º. También podrían registrarse heladas débiles en Gredos.

El viento soplará de componente noroeste y será moderado.