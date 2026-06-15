El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 15 de junio de 2026

Archivo - Cielo con nubes en Badajoz. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 15 de junio, intervalos nubosos, con nubes de evolución diurna y algunos chubascos con tormenta.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa de que las tormentas serán más probables e intensas en zonas de montaña del norte y hacia el este, donde no se descarta que puedan ser localmente fuertes.

Las temperaturas irán en ligero o moderado descenso, de manera que las máximas caerán hasta los 34ºC en Badajoz, con mínimas de 18ºC, y hasta los 32ºC en Cáceres, con las mínimas en 18ºC.

Predominará el viento de componente norte y oeste, con tendencia a variable. Además, será más intenso en las zonas próximas a las tormentas.