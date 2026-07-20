El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 20 de julio de 2026

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MÉRIDA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes, 20 de julio, que haya cielos poco nubosos o despejados en Extremadura, sin fenómenos climatológicos significativos.

Las temperaturas permanecerán sin cambios, de manera que en Badajoz se mantendrán entre los 35º y los 16º grados, mientras que en Cáceres lo harán entre los 34º y los 17º.

El viento será de carácter oeste y soplará flojo, por lo general.