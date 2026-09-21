El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 21 de septiembre de 2026

Archivo - Varias personas caminan por la calle.
Archivo - Varias personas caminan por la calle. - Kiko Asunción - Europa Press - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 5:35
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    MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Extremadura registrará este lunes, 21 de septiembre, cielos despejados o con nubes altas y temperaturas con pocos cambios.

   Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros alcanzarán los 37 grados en Badajoz, con 17 grados de mínima, y los 34 grados en Cáceres, con 19 de mínima.

   El viento será de carácter flojo, con algún intervalo moderado durante las horas centrales del día, y con predominio de la componente este.

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