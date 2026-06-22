El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 22 de junio de 2026

Archivo - El termómetro de una farmacia indica 39º C, a 5 de agosto de 2025, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 22 de junio, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no descarta alguna tormenta con chubasco ocasional en el extremo oriental de la región.

En cuanto a las temperaturas, la predicción es que las mínimas tengan ligeros cambios y que las máximas permanezcan estables o en leve descenso, sin descartar noches tropicales, con las mínimas por encima de los 20 grados.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre los 39 y los 23 grados en el caso de Badajoz; y entre los 39 y los 24 en el de Cáceres.

El viento será variable, aunque con predominio de componente sur, y soplará flojo con intervalos de moderado, sin descartar rachas fuertes en zonas de tormenta.