El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 23 de febrero de 2026

Archivo - Cielos poco nubosos. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, día 23, cielos pocos nubosos con nubes altas, sin descartar brumas o bancos de niebla matinales dispersos.

Asimismo, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso o se mantendrán sin cambios, de manera que los termómetros oscilarán entre los 5 y los 22 grados en Badajoz, así como entre los 5 y los 21 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables y flojos a lo largo de la jornada.