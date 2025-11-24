El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 24 de noviembre de 2025

MÉRIDA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, día 24, cielos nubosos con precipitaciones débiles que podrán ser localmente moderadas, especialmente por la tarde y en la mitad norte de la región.

Tampoco se descartan posibles brumas y bancos de niebla durante la jornada del lunes.

Las temperaturas mínimas irán en moderado o notable ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero descenso. De ese modo, los termómetros oscilarán entre los 11 y los 17 grados en la provincia de Badajoz, y entre los 10 y los 15 grados en la de Cáceres.

Asimismo, el viento soplará del oeste y suroeste, de flojo a moderado, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).