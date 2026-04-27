El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 27 de abril de 2026

Archivo - Varios cerezos en la floración, en el Valle del Jerte, a 26 de marzo de 2026, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, día 27 de abril, cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes medias y altas y alguna nubosidad de evolución dispersa.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios, mientras que las máximas se mantendrán estables en el norte y con ligeros ascensos en el sur. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 31º y los 13º; en Cáceres, irán desde los 29º de máxima hasta los 13º de mínima.

El viento soplará de componente este y flojo, por lo general, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).