El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 27 de julio de 2026

Archivo - Una mujer se abanica durante una ola de calor. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 27 de julio, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso, especialmente las máximas.

En concreto, la agencia espera que los termómetros suban, alcanzando máximas "significativamente elevadas" en los valles de los grandes ríos y áreas de montaña de la región.

Así, en Badajoz las temperaturas oscilarán entre los 41º y los 19º, mientras que en Cáceres lo harán entre los 38 y los 21º.

En cuanto al viento, este será variable, aunque con predominio del componente sureste, y será flojo por lo general.