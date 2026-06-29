El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 29 de junio de 2026

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MÉRIDA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 29 de junio, cielos poco nubosos o despejados, con alguna nube de evolución diurna hacia el este.

En cuanto a los termómetros, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de temperaturas con valores significativamente altos que harán que cinco comarcas extremeñas estén en alerta amarilla de 13,00 a 21,00 horas (Norte de Cáceres, Villuercas y Montánchez, Tajo y Alagón, Vegas del Guadiana y La Siberia).

La agencia estatal explica que las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso en el noroeste, mientras que las máximas irán en ascenso, un cambio que será más acusado hacia el oeste. De esta forma, Badajoz registrará temperaturas de 39ºC de máxima y 18ºC de mínima, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 37ºC y los 20ºC.

El viento será variable, aunque con predominio de la componente este en el norte y la oeste en el sur y soplará flojo, en general.