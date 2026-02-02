El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 2 de febrero de 2026

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. Imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 2 de febrero, en Extremadura cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas que tenderán a remitir por la noche.

Asimismo, se esperan posibles lluvias persistentes en la primera mitad del día, especialmente al norte de la región, sin descartar algunas tormentas dispersas por la tarde y noche.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o irán en descenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 7 grados de mínima y 14 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 6 y 11 grados.

Por su parte, los vientos soplarán del sur al suroeste, de moderados a fuertes, con rachas muy fuertes, y la cota de nieve se situará en los 2.000 metros, bajando por la tarde y noche a 1.400 y 1.200 metros.