El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 1 de junio de 2026

Archivo - Cielos despejados en la Plaza de España de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 1 de junio, cielos poco nubosos o despejados con nubes altas, y temperaturas sin cambios o en ascenso.

En concreto, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) contempla que las temperaturas mínimas permanezcan sin cambios o en ascenso, mientras que las máximas no registrarán variaciones. Los termómetros en Badajoz oscilarán entre los 37 y los 16 grados centígrados, y en Cáceres, entre los 35 y los 19 grados.

El viento será de componente oeste y soplará flojo con intervalos de moderado.