El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 1 de junio de 2026

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Archivo - Cielos despejados en la Plaza de España de Mérida.
Archivo - Cielos despejados en la Plaza de España de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 1 junio 2026 5:37
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   MÉRIDA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 1 de junio, cielos poco nubosos o despejados con nubes altas, y temperaturas sin cambios o en ascenso.

   En concreto, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) contempla que las temperaturas mínimas permanezcan sin cambios o en ascenso, mientras que las máximas no registrarán variaciones. Los termómetros en Badajoz oscilarán entre los 37 y los 16 grados centígrados, y en Cáceres, entre los 35 y los 19 grados.

   El viento será de componente oeste y soplará flojo con intervalos de moderado.

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