El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 8 de junio de 2026

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MÉRIDA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura continuará este lunes, 8 de junio, con cielos, por lo general, poco nubosos o despejados.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) contempla temperaturas en ligero descenso, excepto las mínimas en la mitad norte de la región, que variarán poco.

En Badajoz, los termómetros bajarán hasta los 33º grados, con 14ºC de mínima, mientras que en Cáceres, las temperaturas oscilarán entre los 32ºC y los 16ºC.

El viento soplará flojo o moderado, y será de componente oeste y noroeste.