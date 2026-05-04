El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 4 de mayo de 2026

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MÉRIDA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 4 de mayo, cielos poco nubosos, por lo general, con algo de nubosidad de evolución en la parte norte de montaña, donde también podrían producirse algunas precipitaciones, aunque con baja probabilidad.

Las temperaturas mínimas seguirán en ligero o moderado descenso, mientras que las máximas tenderán a mantenerse o con un leve descenso. En Badajoz, el termómetro alcanzará los 23 grados de máxima y los 10 de mínima; en Cáceres, la oscilación será de 21 a 9 grados.

Por último, el viento soplará de componente oeste con tendencia a noroeste, y será flojo o moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).