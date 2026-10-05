El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 5 de octubre de 2026

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 5 de octubre, cielos nubosos o con intervalos nubosos, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales.

La región registrará precipitaciones y chubascos, principalmente en la segunda mitad del día, que serán menos probables e intensos en la zona más al sur. Estas precipitaciones pueden ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes y con granizo, sin descartar que sean localmente muy fuertes y alcanzar acumulados significativos.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios, o en ligero descenso, mientras que las máximas permanecerán estables o en ligero ascenso. En Badajoz los termómetros alcanzarán los 30 grados, con 15 de mínima, mientras que en Cáceres superarán los 26 grados, con 14 de mínima.

El viento será flojo y de componente este, girando del sur y sureste, aunque irá aumentando a moderado con algunas rachas fuertes.