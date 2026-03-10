El tiempo en Extremadura para hoy martes, 10 de marzo de 2026

Archivo - Cielo nuboso - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 10, cielos nubosos con precipitaciones dispersas, y algunas de las cuales podrían ser moderadas.

Asimismo, la cota de la nieve se situará de 700 a 900 metros, subiendo por la tarde y noche a 1.300 y 1.600 metros. Además, no se descartan brumas y bancos de niebla, más probables en zonas de sierra; y se acumularán heladas débiles en zonas de montaña del norte.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un descenso o permanecerán sin cambios, mientras que las máximas no variarán o sufrirán un ligero ascenso.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 4 y los 15 grados en Badajoz, así como entre los 2 y los 13 grados en Cáceres, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región del oeste al norte, flojos con algún intervalo moderado.