El tiempo en Extremadura para hoy martes, 10 de noviembre de 2026

Efectos de la borrasca Bruna en una imagen de archivo - María José López - Europa Press

MÉRIDA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 10 de noviembre, cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones persistentes en la mitad norte, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de alguna tormenta, mientras que en la mitad sur serán más frecuentes e intensas durante la segunda mitad del día.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero o moderado descenso. Así, en Badajoz, las temperaturas oscilarán desde los 24 a los 14 grados, mientras que en Cáceres lo harán entre los 21 y los 14 grados.

Por su parte, los vientos soplarán de componente sur con intervalos fuertes, con alguna racha muy fuerte en montañas del norte.