El tiempo en Extremadura para hoy martes, 14 de abril de 2026

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado en una imagen de archivo
Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 14 abril 2026 5:31
Seguir en

   MÉRIDA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este martes, 14 de abril, intervalos nubosos de nubes medias y bajas, tendiendo a poco nubosos o despejados.

    Las temperaturas estarán en ascenso, que será ligero en las mínimas y moderado o localmente notable en las máximas, y los termómetros oscilarán entre los 22 y los 8 grados en Badajoz y entre los 8 y 21 en Cáceres.

   Asimismo, durante la jornada de este martes predominará el viento de componente oeste, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Contador

Contenido patrocinado