El tiempo en Extremadura para hoy martes, 16 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 16 de septiembre, cielos poco nubosos y temperaturas elevadas.

En concreto, las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios mientras que las máximas subirán ligeramente, de modo que los termómetros oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 39 de máxima en Badajoz, así como entre los 19 y los 36 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos y de dirección variable, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.