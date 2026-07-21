El tiempo en Extremadura para hoy martes, 21 de julio de 2026

Archivo - Una cigüeña en su nido en una iglesia un día con cielos despejados en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 21 de julio, que los cielos estén poco nubosos, con nubes medias y altas.

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero ascenso, de manera que en Badajoz se mantendrán entre los 36 y los 18 grados, mientras que en Cáceres lo harán entre los 35 y los 17 grados.

Por su parte, el viento soplará del oeste o suroeste, flojos en general.