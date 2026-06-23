El tiempo en Extremadura para hoy martes, 23 de junio de 2026

Archivo - Vista de varios chorros de agua de una fuente - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 23, cielos poco nubosos, con predominio de nubes altas, sin descartar nubes de evolución diurna.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios, y las máximas experimentarán un ligero ascenso. Además, pueden darse noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados).

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 23 y los 39 grados en Badajoz, así como entre los 23 y los 41 grados en Cáceres, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables, con predominio del sur y sureste, flojos a moderados.