El tiempo en Extremadura para hoy martes, 26 de mayo de 2026

Archivo - Un hombre mayor bebe agua de una botella en un día de intenso calor en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 26 de mayo, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas estarán en ligero ascenso, por lo que los termómetros oscilarán en Badajoz entre 18 y los 39 grados y en Cáceres entre 19 y 35 grados.

Por su parte, el viento soplará flojo del este, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).