El tiempo en Extremadura para hoy martes, 28 de julio de 2027

Ventilador para paliar el calor - Marian León - Europa Press

MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 28 de julio, temperaturas máximas significativamente elevadas, que registrarán un ligero ascenso, que será más generalizado en las máximas.

En ese sentido, en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 20 grados de mínima y 41 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 23 y 39 grados.

Los cielos estarán este martes poco nubosos o despejados, mientras que el viento será de carácter variable, tendiendo a suroeste, de carácter flojo en general.