El tiempo en Extremadura para hoy martes, 31 de marzo de 2026

Archivo - Buen tiempo, despejado, sol, cielo, nubes - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 31 de marzo, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas en ascenso.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 25 grados en Badajoz, así como entre los 7 y los 23 grados en Cáceres, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

En cuanto a los vientos, soplarán en la región del noreste y norte, flojos o moderados, sin descartar algunas rachas fuertes o muy fuertes en zonas de montaña del norte.