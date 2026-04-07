El tiempo en Extremadura hoy martes, 7 de abril de 2026

Archivo - Cielo nuboso en Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este martes, 7 de abril, cielo nuboso en general, con lluvias y chubascos generalizados que podrán ser localmente persistentes en norte montañoso y con probabilidad de tormentas.

Temperaturas en descenso, que será notable de las máximas, de manera que Badajoz marcará 24 grados de máxima y 7 de mínima, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 9 y los 21 grados.

El viento soplará predominantemente del sur, con rachas fuertes o localmente muy fuertes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.