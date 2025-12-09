El tiempo en Extremadura hoy martes, 9 de diciembre

Archivo - Cielo cubierto en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 9, cielos poco nuboso, aumentando a nuboso o cubierto, con lluvias que se irán extendiendo de oeste a este, débiles o localmente moderadas, más frecuentes en el noroeste.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 20 grados en Badajoz, así como entre los 8 y los 18 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del sureste y sur, flojo o moderado.