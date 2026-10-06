El tiempo en Extremadura para hoy martes, 6 de octubre de 2026

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 6, cielos nubosos, con precipitaciones y chubascos, más generalizados por la tarde, que pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes y con granizo, sin descartar acumulados significativos.

En cuanto a las temperaturas, permanecerán sin cambios o en ligero descenso, localmente moderado y más acusado en las máximas. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 16 y los 26 grados en Badajoz, así como entre los 14 y los 24 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables, con predominio de componente sur, flojos a moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.