El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 10 de diciembre de 2025

MÉRIDA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 10, cielo nuboso o cubierto, con lluvias generalizadas que serán más frecuentes e intensas en la franja norte y el tercio sur, y que tenderán a remitir a lo largo de la tarde.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero o moderado descenso, con termómetros oscilarán entre los 9 y los 16 grados en Badajoz, así como entre los 7 y los 14 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componentes sur y este, flojo moderado, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.