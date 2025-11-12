El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 12 de noviembre de 2025

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 12, intervalos nubosos a poco nubosos, y posibles precipitaciones débiles en el extremo occidental, más probables en montaña por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero ascenso, localmente moderado, y oscilarán entre los 8 y los 24 grados en Badajoz, así como entre los 10 y los 21 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del sur y sureste, flojos a moderados, con intervalos de fuertes en cotas altas del norte, donde podrían registrarse algunas rachas fuertes o muy fuertes, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.