El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 13 de mayo de 2026

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MÉRIDA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 13, intervalos nubosos, con nubes de evolución diurna, y con tendencia a cielos poco nubosos al final del día.

También existirá probabilidad de alguna precipitación débil, principalmente en el oeste, sin descartar chubascos dispersos, ocasionalmente con tormenta, más probables en el norte por la tarde.

Asimismo, se registrarán brumas y bancos de niebla matinales; y predominarán los vientos de componente oeste, flojos a moderados, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 9 y los 24 grados en Badajoz, así como entre los 10 y los 21 grados en Cáceres.