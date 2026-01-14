El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 14 de enero de 2026

Archivo - Un transeúnte con paraguas en la mano. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 14 de enero, en Extremadura, intervalos nubosos, con nubosidad más abundante por la mañana y precipitaciones más probables durante la primera mitad del día en el este, tendiendo a remitir por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán, mientras que las máximas subirán en el norte montañoso, y se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el resto, de modo que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 5 grados de mínima y 13 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 5 y 11 grados.