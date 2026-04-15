El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 15 de abril de 2026

Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida en una imagen de archivo
Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 5:31
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   MÉRIDA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este miércoles, 15 de abril, cielos poco nubosos o despejados, sin descartar alguna bruma o niebla matinal.

   Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderado en las máximas, que será más acusado en el sur. Así, los termómetros oscilarán entre los 24 y los 8 grados en Badajoz y entre los 8 y 22 en Cáceres.

   Asimismo, durante la jornada de este miércoles predominarán los vientos de componente oeste, flojos con algún intervalo de moderado, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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